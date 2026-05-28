Decenas de ciudadanos participaron en una movilización pacífica en el distrito de Marcona para exigir acciones inmediatas frente al incremento de la inseguridad, la criminalidad y los recientes hechos de violencia criminal registrados en la jurisdicción.

Manifestación pacífica

La marcha se desarrolló ayer en la plaza principal del distrito y reunió a vecinos, dirigentes sociales, representantes de organizaciones civiles y pobladores de distintos sectores de Marcona, quienes demandaron una intervención más efectiva de las autoridades ante los constantes hechos delictivos reportados en las últimas semanas.

Durante la movilización, los asistentes recordaron que uno de los hechos más recientes ocurrió cuando desconocidos realizaron hasta seis disparos contra una camioneta perteneciente a una empresa local. Horas después, el reciclador Pedro Pantigoso Ampuero de 59 años, fue atacado a balazos por extranjeros, y los disparos le han comprometido el pulmón, dejándolo postrado en una cama.

“Marcona quiere paz” fue una de las frases más repetidas durante la jornada de protesta, mientras los vecinos exigían mayor presencia policial, patrullaje permanente y medidas concretas para combatir la criminalidad.

“Hoy puede ser un vecino y mañana puede ser cualquiera de nosotros”, expresó una de las participantes durante la concentración, al referirse al temor que existe entre las familias de Marcona tras los últimos ataques registrados en la localidad.

Otro de los participantes indicó que “la población ya no puede seguir viviendo con miedo” y pidió que se fortalezcan las acciones preventivas y de control frente a la creciente ola de violencia.

En la protesta también se recordó el feminicidio de Johanna Katherine Uribe Calle, una joven madre de 37 años que fue estrangulada en una vivienda y el principal sospechoso aún no es capturado.

A lo largo de la jornada, los asistentes coincidieron en que la situación de inseguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones del distrito y exhortaron a las autoridades a priorizar la seguridad ciudadana.

EL DATO: Exigieron que el alcalde distrital de Marcona, Joel Rosales Pacheco, brinde los resultados del Codisec. Reclamaron que las cámaras de vigilancia estarían inoperativas.

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