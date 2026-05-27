Pedro Pantigoso Ampuero, de 59 años, permanece hospitalizado en Ica tras ser atacado a balazos en plena vía pública. Tiene un pulmón comprometido, heridas en ambos hombros y una bala alojada cerca de la vesícula. El caso ha reavivado la preocupación por el aumento de la violencia en Marcona (Nasca).

Ataque criminal

La noche del último sábado 23 de mayo quedó marcada por el terror en el distrito de Marcona, luego de que Pedro Pantigoso Ampuero, de 59 años, fuera atacado a balazos por sujetos armados cuando se encontraba conversando con un vecino en inmediaciones de la calle Víctor Medina Angulo, cerca de la zona industrial.

El hombre recibió entre cuatro y cinco impactos de bala y sobrevivió de manera considerada “milagrosa” por sus familiares y vecinos. Actualmente permanece internado en un hospital de Ica bajo estricta observación médica.

Su esposa, Gladys Ponce, relató que aquella noche se encontraba realizando compras. “Me decía que tenía frío y que me apurara. Cuando llegué, un señor se me acercó y me dijo que le habían disparado a Pedro. Pensé que era una broma, pero al dar la vuelta lo vi tirado en el suelo, sangrando y botando espuma por la boca”, recordó entre lágrimas.

Según contó la mujer, Pantigoso todavía alcanzó a reconocerla y pronunciar su nombre mientras permanecía tendido en la pista, gravemente herido. “Yo pensé lo peor. Sentí que se estaba despidiendo”, expresó.

De acuerdo con la versión entregada por la familia, el ataque se habría originado luego de un altercado protagonizado por dos ciudadanos venezolanos y un vecino del sector. Gladys Ponce explicó que su esposo se encontraba conversando con otra persona cuando los sujetos, que aparentemente ingerían alcohol en la zona, fueron increpados por realizar actos indebidos en la vía pública.

“Ellos pensaron que mi esposo y el vecino se estaban burlando. Se fueron en una moto, dieron la vuelta a la manzana y regresaron disparando”, indicó.

La familia sostiene que Pedro Pantigoso no tenía conflictos personales ni antecedentes de amenazas o extorsiones. Vecinos de la zona también lo describieron como un hombre tranquilo y trabajador.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada inicialmente al hospital de Marcona y posteriormente derivada al Hospital de Nasca, y luego a un hospital en Ica debido a la gravedad de sus heridas.

Los médicos confirmaron que una de las balas perforó uno de sus pulmones, generando la formación de coágulos internos que, según explicaron. Además, otra bala permanece alojada cerca de la vesícula. Los disparos también alcanzaron parte del cuello y el hombro.

“El doctor dijo que primero debe cicatrizar el pulmón antes de poder operarlo. No pueden moverlo mucho porque podría complicarse”, explicó Gladys Ponce.

La situación médica ha golpeado duramente a la familia Pantigoso Ponce. Gladys, de 39 años, es madre de tres hijas: una joven de 18 años y dos menores gemelas de 12 años.

Debido a los altos costos del tratamiento y las posibles intervenciones quirúrgicas, amigos, vecinos y ciudadanos de Marcona han iniciado una campaña solidaria para recaudar fondos.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al número 910 937 988, a nombre de Gladys Ponce Adán.

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