Un violento ataque armado ocurrido en el distrito de Marcona dejó gravemente herido a un hombre de 57 años identificado como Pedro Pantigoso Ampuero, conocido emprendedor dedicado al reciclaje. El hecho se registró la noche del sábado 23 de mayo, frente a la Compañía de Bomberos N.° 152 y a pocos metros de la ferretería “Vizona”.

Ataque criminal

La víctima habría recibido hasta cuatro impactos de bala mientras se encontraba en la calle Víctor Medina. Tras el ataque, Pantigoso quedó tendido sobre un charco de sangre y fue auxiliado de inmediato por miembros de la compañía de bomberos ubicada frente al lugar del atentado.

El herido fue trasladado inicialmente al hospital de EsSalud de Marcona; sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, horas después fue evacuado de emergencia hacia la provincia de Ica para recibir atención especializada.

Vecinos de la zona señalaron que el ataque generó pánico entre los residentes, debido a que ocurrió en una zona altamente transitada. La rápida intervención de los bomberos permitió estabilizar al herido antes de su traslado.

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