Momentos de terror vivieron los vecinos del sector Los Sauces, en el distrito de Parcona, en la provincia de Ica, luego de registrarse una intensa balacera que dejó como saldo dos personas heridas y generó alarma entre las familias de la zona.

Ataque criminal

El hecho ocurrió en el sector Acomayo, donde, según información preliminar, el ataque habría estado dirigido contra tres jóvenes conocidos con los alias de “Farid”, “Choco” y “Bebito”.

De acuerdo con las primeras investigaciones, los jóvenes se encontraban reunidos en el parque del sector cuando una motocicleta tipo cross llegó hasta el lugar. Del vehículo descendió un sujeto armado que abrió fuego de manera repentina, provocando un violento intercambio de disparos.

En medio del enfrentamiento resultaron heridos Rid Mardini Velásquez, de 24 años, y otro hombre aún no identificado. Ambos fueron auxiliados y trasladados de emergencia al hospital, donde vienen recibiendo atención médica.

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional llegaron rápidamente a la zona para controlar la situación y acordonar el área. Durante las diligencias, los efectivos hallaron al menos seis casquillos de bala, evidencia que será incorporada a las investigaciones para identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas del hecho.

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