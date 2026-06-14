Por: Feliciano Gutiérrez

Trágico accidente. La mañana de este sábado, un obrero dejó de existir tras caer accidentalmente del segundo nivel de una vivienda en construcción ubicada en la intersección de los jirones Almagro y Juli, en la ciudad de Juliaca.

Los agentes del serenazgo informaron que el hecho ocurrió antes de las 8 de la mañana. Tras ser alertados, rápidamente se constituyeron al inmueble, donde encontraron a Hernán Apaza Mamani, de 43 años de edad, tendido sobre el piso y sin signos vitales.

Sus compañeros de trabajo dijeron que el hombre habría sufrido una caída accidental desde el segundo piso de la obra donde realizaba labores de construcción.

Posteriormente comunicaron del hecho a las autoridades competentes para que realicen las diligencias de levantamiento del cadáver e iniciaran las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Los familiares del fallecido llegaron a la escena y protagonizaron dramáticas escenas al observar que su ser querido había dejado de existir.