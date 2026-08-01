Al conmemorarse el primer sábado de agosto el Día Regional del Tacna Sour, la Municipalidad Provincial de Tacna y la escuela de gastronomía Egatur organizaron un concurso regional de preparación del emblemático cóctel tacneño desarrollado en el restaurante Galicia.

Tras la deliberación del jurado calificador se le otorgó el primer lugar a Juan Carlos Queque Lanchipa; participante independiente; el segundo lugar a Javier Martínez Castillo, representante de la bodega Don Miguel de Sobraya; y el tercer lugar a Osama Zeballos Bardales, quien representaba al hotel Casa Andina.

Se creó en 1982

La enóloga y catadora Lyris Monasterio destacó que el Tacna Sour de acuerdo a testimonios fue creado en el restaurante Rancho San Antonio en 1982 aunque no se descarta otras posibilidades.

Mencionó que diferentes bartenders han aplicado su arte y creatividad para enriquecer este producto hecho básicamente de licor de damasco, pisco, hielo, jarabe de goma, jugo de limón y claras de huevo.

Los organizadores resaltaron que de esta manera se impulsa el Tacna Sour, contribuyendo al desarrollo de la gastronomía y el turismo regional.