Una persona de sexo masculino que registra antecedentes por robo y hurto llegó herido de bala a la sede del Departamento de Unidades de Emergencia – DUE Chincha para pedir auxilio. El sujeto contó a la policía un relato sospechoso de la forma como había recibido el balazo a la altura del abdomen, y debido a su estado de salud fue trasladado al servicio de emergencia del hospital San José.

Sujeto baleado

D. Pecho de 32 años con herida sangrante causada por proyectil de arma de fuego arribó a la sede policial, ubicada en la av. Unión, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha. Según contó en circunstancias que se encontraba en una discoteca, se le acerca una persona para pedirle apoyo por el robo de su celular. Indica que fue con este y subieron a un mototaxi con el que recorrieron diversos sectores de Sunampe, Grocio Prado y Pueblo Nuevo.

Sigue narrando que al estar por la calle Alfonso Ugarte (Pueblo Nuevo) el supuesto agraviado increpa al mototaxista de haber sido el autor del robo y se origina una gresca entre ambos. Pecho, asegura que no intervino y en medio del forcejo recibió un impacto de bala. Dice que luego fue corriendo a pedir ayuda a la DUE. El caso fue asignado al Depincri Chincha para confirmar si el relato brindado por el sujeto es real o recibió el balazo en el cuerpo en otra situación que no ha mencionado.

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