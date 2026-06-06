El Gobierno Regional de La Libertad viene preparado una amplia programación artística y cultural por Fiestas Patrias.
La Casa de la Identidad Regional se convertirá en el principal escenario de actividades que rendirán homenaje al Perú a través del arte, la música, la historia y las tradiciones liberteñas.
Uno de los eventos más representativos será el “Retablo de las Provincias”, programado para el 3 de julio a las 7 de la noche. La actividad reunirá delegaciones de diversas provincias.
Esta celebración se complementará con el programa “Mes de la Identidad”, que se desarrollará del 1 al 20 de julio y otorgará a cada provincia un espacio especial para exhibir sus principales manifestaciones culturales. Además, el 18 de julio se realizará el gran “Concierto en Homenaje a Nuestra Patria”.
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