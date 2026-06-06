La Casa de la Identidad Regional será el escenario de los eventos.
La Casa de la Identidad Regional será el escenario de los eventos.

El Gobierno Regional de La Libertad viene preparado una amplia programación artística y cultural por Fiestas Patrias.

La Casa de la Identidad Regional se convertirá en el principal escenario de actividades que rendirán homenaje al Perú a través del arte, la música, la historia y las tradiciones liberteñas.

Uno de los eventos más representativos será el “Retablo de las Provincias”, programado para el 3 de julio a las 7 de la noche. La actividad reunirá delegaciones de diversas provincias.

Esta celebración se complementará con el programa “Mes de la Identidad”, que se desarrollará del 1 al 20 de julio y otorgará a cada provincia un espacio especial para exhibir sus principales manifestaciones culturales. Además, el 18 de julio se realizará el gran “Concierto en Homenaje a Nuestra Patria”.

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