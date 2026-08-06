Los magistrados del Juzgado Penal Colegiado de Puno emitieron por mayoría una sentencia condenatoria de 35 años de pena privativa de libertad contra Olguin Pacompia Calsin, al ser hallado responsable del delito de robo agravado con subsecuente muerte, en agravio de la ciudadana alemana Aune Hartmann.

De acuerdo con los hechos acreditados durante el juicio oral, el crimen ocurrió en el año 2008, en la comunidad de Isla Cota, donde el sentenciado, con la finalidad de sustraer las tarjetas bancarias de la agraviada para realizar retiros de dinero, la atacó con una piedra, ocasionándole la muerte.

Tras permanecer prófugo durante varios años, Pacompia Calsin fue capturado en abril de 2026, lo que permitió el desarrollo del juicio oral y la emisión de la sentencia condenatoria.

Asimismo, el colegiado dispuso el pago de una reparación civil de 27 100 euros y 50 000 soles a favor de la parte agraviada, como resarcimiento por los daños ocasionados.