La Sala de Apelaciones del Poder Judicial ordenó la libertad de los ocho militares investigados por la muerte de cinco jóvenes en el distrito de Colcabamba, Huancavelica. Tras la resolución emitida este miércoles, los efectivos dejarán el penal de Huamancaca Chico, en Huancayo.

La defensa anunció que denunciará al juez que dictó inicialmente la prisión preventiva, mientras los familiares de las víctimas demandaron que las investigaciones continúen para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

Se supo que el General de División EP Víctor Humberto Huertas Ponce, actual Comandante del Comando Especial del VRAEM (CEVRAEM) estuvo en Huancayo esperando la libertad de los efectivos.

Los ocho militares permanecían en el penal de Huamancaca Chico, en Huancayo, desde el 20 de junio de 2026, cuando el Juzgado de Investigación Preparatoria de Pampas les impuso 12 meses de prisión preventiva