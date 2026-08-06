La presidenta Keiko Fujimori lideró la segunda sesión del Consejo de Ministros, iniciada a las 19:00 horas, para revisar las acciones del Gobierno frente al Fenómeno El Niño.

En la reunión participaron los titulares de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego, Educación, Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, y Producción.

Durante la sesión, los ministros presentaron los avances y medidas adoptadas para mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante posibles afectaciones. La reunión permitió coordinar acciones dirigidas a atender las necesidades de las zonas consideradas vulnerables frente al fenómeno climático.

Previamente, Fujimori supervisó en Santa Eulalia, provincia de Huarochirí, el almacén donde permanecían guardadas estructuras destinadas a proteger quebradas expuestas a deslizamientos. La presidenta anunció la reactivación del proyecto para instalar 12 geomallas que permanecieron almacenadas durante dos años.