La presidenta Keiko Fujimori lideró la segunda sesión del Consejo de Ministros, iniciada a las 19:00 horas, para revisar las acciones del Gobierno frente al Fenómeno El Niño.
En la reunión participaron los titulares de Defensa, Desarrollo Agrario y Riego, Educación, Salud, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Transportes y Comunicaciones, y Producción.
Durante la sesión, los ministros presentaron los avances y medidas adoptadas para mejorar la capacidad de respuesta del Estado ante posibles afectaciones. La reunión permitió coordinar acciones dirigidas a atender las necesidades de las zonas consideradas vulnerables frente al fenómeno climático.
Previamente, Fujimori supervisó en Santa Eulalia, provincia de Huarochirí, el almacén donde permanecían guardadas estructuras destinadas a proteger quebradas expuestas a deslizamientos. La presidenta anunció la reactivación del proyecto para instalar 12 geomallas que permanecieron almacenadas durante dos años.
No dejes de leer:
- Keiko Fujimori y canciller Carlos Espá informarán avances sobre próxima visita de papa León XIV
- César Tito Rojas: Juntos por el Perú lo designa como su representante ante la Comisión de Ética
- Rubio renuncia a postular a la alcaldía de Lima y deja el camino libre a López-Aliaga
- Presidenta del PJ enrostra a Keiko en ceremonia
- Piden 120 días de sanción para Pérez Mallqui