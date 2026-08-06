La alcaldesa de Chiclayo, Janet Cubas, expresó su satisfacción por la confirmación de la visita del papa León XIV al Perú, prevista del 11 al 17 de noviembre.

La autoridad señaló que la ciudad viene coordinando medidas para reforzar los servicios públicos, la limpieza y la seguridad ante la llegada del pontífice.

Cubas puso especial énfasis en las deficiencias de las redes de agua potable y alcantarillado y solicitó al Gobierno Nacional recursos adicionales para Epsel.

“Necesitamos que se asignen recursos a Epsel para avanzar con las reparaciones. Solo así se podrá recuperar la transitabilidad de las calles y culminar los trabajos pendientes antes de noviembre”, sostuvo.

La alcaldesa también destacó las mejoras realizadas en el servicio de recolección de residuos sólidos mediante la ampliación de la flota vehicular y la incorporación de nuevos sectores al servicio.

A ello se suman las labores de seguridad y las campañas de limpieza impulsadas junto con juntas vecinales, instituciones educativas y universidades.