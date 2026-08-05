En nuestro país, el artículo 194 de la Constitución establece que “no hay reelección inmediata para los alcaldes”, una prohibición que aparenta ser categórica, pero que el líder de Renovación Popular, Rafael López-Aliaga, estaría en posibilidad de eludir.

Y es que el candidato a burgomaestre de Lima por dicho partido, Luis Rubio, presentó ayer su “renuncia irrevocable” a tal postulación. La lista que encabezaba se mantendría en carrera para los comicios de octubre con los aspirantes al Concejo Metropolitano. Sin embargo, López-Aliaga, como primer regidor –es decir, teniente alcalde– podría asumir la alcaldía de la capital si obtienen el triunfo.

Así lo adelantaron diversos especialistas en materia electoral como Silvia Guevara y Fernando Tuesta, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Guevara refirió que la renuncia deberá ser aceptada, lo que podría convertir en alcalde al primer regidor de la lista de Renovación Popular, si este obtiene la victoria.

En diálogo con Canal N, subrayó que la dimisión de Rubio no invalida la lista de postulantes a regidores.

La misma opinión expresó Tuesta en su cuenta de X. “Así se cierra el círculo para darle la vuelta a la norma que prohíbe la reelección de alcalde”, añadió.

A TIEMPO

De acuerdo con el cronograma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), hasta hoy hay plazo para la renuncia de candidatos y retiro de listas.

En su solicitud, presentada ayer a las 11:00 a.m., en el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro, Rubio se limita a mencionar que su decisión obedece a “razones estrictamente personales”.

Por la tarde, López-Aliaga emitió un comunicado en el que aseguró no tener autorización para dar detalles, aunque agregó que “circunstancias muy personales” impidieron a Rubio continuar.