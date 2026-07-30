El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definirá hoy el futuro de la lista al Gobierno Regional de La Libertad del partido político Renovación Popular. El ente electoral citó a audiencia, desde las 3:00 p.m., para que se debata la apelación que presentó la agrupación que postula a Patricia Bolaños Grau, luego de que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo declarara improcedente su lista.

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El caso

Según la Resolución N° 01639-2026-JEE-TRUJ/JNE, emitida el 15 de julio, la fórmula de Renovación Popular no habría cumplido con la “cuota electoral”, lo que podría dejarla fuera de las elecciones del próximo 4 de octubre.

De acuerdo con el documento, la agrupación política debía inscribir como representantes de comunidades campesinas a cuatro postulantes a consejeros, para las provincias de Pataz y Sánchez Carrión.

Sin embargo, la lista solo habría registrado a tres candidatos patacinos y uno de Julcán, “que declaran pertenecer a las comunidades campesinas”. “La referida candidata (Julcán) no forma parte de la cuota electoral por la provincia de Sánchez Carrión y Pataz; por ende, no cumple con la cuota electoral que exige el Reglamento”, indica la resolución.

Este fallo fue apelado por el personero legal titular de Renovación Popular, Luis Sánchez Coronel. En sus descargos precisó que, por error de tipeo, “se obvió precisar en la solicitud de inscripción, quiénes eran los candidatos a consejeros que participaban representando a su comunidad campesina”.

Una más

Otra lista al Gobierno Regional de La Libertad declarada improcedente es la de Coalición Transformadora. La agrupación también apeló y el JNE citó a audiencia para el 3 de agosto, a las 10 de la mañana.

También hay otra fórmula a la Región que fue declarada improcedente y su apelación fue rechazada porque se presentó a destiempo. Se trata del Partido Patriótico del Perú.