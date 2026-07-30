El canciller peruano Carlos Espá se pronunció por las respuestas de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sobre la posibilidad de estrechar los vínculos con Perú.

“Perú y México son dos países hermanos, son países tan parecidos. Somos dos civilizaciones milenarias, somos herederos de dos culturas inmensas”, afirmó a Canal N.

Espá planteó retomar la integración bilateral y sostuvo que el Consejo de Ministros evaluará las acciones bajo las normas internacionales vigentes.

“No podemos estar separados de México (...) muy pronto vamos a poder seguir caminando en esa ruta de integración”, remarcó.