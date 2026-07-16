El Jurado Electoral Especial de Trujillo declaró improcedente la lista al Gobierno Regional de La Libertad del partido Renovación Popular por un presunto incumplimiento de la “cuota electoral”, lo cual, de acuerdo a la Resolución N° 01639-2026-JEE-TRUJ/JNE, emitida el 15 de julio, “no es subsanable”.

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La agrupación política debía inscribir como representantes de comunidades campesinas a cuatro postulantes a consejeros, para las provincias de Pataz y Sánchez Carrión.

Sin embargo, la lista registró a tres candidatos patacinos y uno de Julcán “que declaran pertenecer a las comunidades campesinas”. “La referida candidata (Julcán) no forma parte de la cuota electoral por la provincia de Sánchez Carrión y Pataz; por ende, no cumple con la cuota electoral que exige el Reglamento”, indica la resolución.

Con esta disposición, la fórmula que encabeza Patricia Bolaños Grau quedaría con un pie fuera de las elecciones del próximo 4 de octubre. Sin embargo, de acuerdo a la ley electoral, la agrupación política aún puede apelar ante el Jurado Nacional de Elecciones, que es la última instancia.