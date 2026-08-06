Hace veinte años, un perro peruano sin pelo irrumpió en la literatura infantil peruana. Lo que Claudia y Andrea Paz nunca imaginaron fue que Chimoc se convertiría en uno de los personajes más queridos por miles de niños y en un referente de la literatura infantil nacional. Dos décadas después, celebra su aniversario con una edición especial de “Chimoc en las Líneas de Nasca” (Beascoa), una aventura que invita a descubrir el patrimonio peruano.

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A propósito de este hito, las hermanas Paz conversan con Correo sobre el legado del personaje, la importancia de formar lectores desde la infancia y el país que buscan retratar en cada una de sus páginas.

“Lo más bonito es que Chimoc no necesitó una pantalla para hacerse famoso. Mientras muchos personajes infantiles nacen en la televisión o el cine y luego llegan a los libros, Chimoc hizo el camino inverso: nació en el papel y conquistó el corazón de los niños”, comenta Andrea Paz.

¿De niñas tuvieron algún perro peruano sin pelo o cómo nació la inspiración para crear a Chimoc?

Andrea Paz (AP): Nunca tuvimos uno porque vivíamos en un departamento y mis padres no eran muy amigos de las mascotas, salvo de los canarios. Pero nuestro papá, que es arquitecto e investigador, nos llevaba desde muy pequeñas a recorrer sitios arqueológicos.

Claudia Paz (CP): Años después, cuando creamos la historia de un superperro que se quitaba un traje y quedaba completamente calato, entendimos que la raza perfecta para ese personaje era el perro peruano sin pelo.

En estos 20 años, ¿qué cambios han visto en la literatura infantil peruana?

CP: Cuando empezamos era muy difícil encontrar libros infantiles peruanos. La mayoría se publicaba en tapa blanda y casi nunca se destacaba el trabajo de los ilustradores. Tampoco existían libros con música o con formatos distintos.

AP: Hoy los niños tienen una ventaja enorme: pueden conocer a los autores. Antes eso era impensable. Ahora leen un libro en el colegio y luego el escritor visita la institución. Descubren que el autor es una persona real, que también trabaja, investiga y vive de escribir.

¿Qué tan importante es acercar la lectura y el arte a los niños?

AP: Es fundamental.

CP: Creemos que el arte desarrolla la sensibilidad y la empatía. Los libros alimentan la imaginación, pero también ayudan a formar mejores personas. Por eso es tan importante que los padres sepan qué leen sus hijos y acompañen ese proceso.

¿En qué se inspiran para escribir cada libro? ¿Cómo deciden los temas que abordarán?

CP: Somos muy cuidadosas con cada historia. Siempre nos preguntamos qué necesita un niño en ese momento, qué problemática está viviendo o qué tema merece ser trabajado desde la literatura.

AP: Chimoc ha acompañado a los niños en cada etapa del país. Durante la pandemia escribimos Chimoc y el aseo; cuando Perú clasificó al Mundial, publicamos Chimoc va al Mundial; también tenemos Chimoc quiere ser presidente y Chimoc recicla. Siempre buscamos que cada historia les permita descubrir algo nuevo y crecer felices. El cielo es el límite para seguir creando.

LIMA, PERU. LUNES, 3 DE AGOSTO DEL 2026. Entrevista a las autoras de libros infantiles: ANDREA Y CLAUDIA PAZ FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC

En estos 20 años de trayectoria, ¿qué han descubierto sobre la infancia que las estadísticas no pueden mostrar?

AP: Más que sobre la infancia, hemos descubierto la enorme necesidad que existe de leer. Muchas veces se dice que los niños no leen, pero hay que preguntarse por qué. Uno de los principales problemas es el acceso a los libros. La piratería existe porque muchas familias sienten que un libro original está fuera de su alcance económico.

CP: [...] el verdadero problema es más profundo. Cuando se habla de los bajos índices de lectura, casi nunca se considera el impacto de la piratería. ¿Cómo medir realmente cuántas personas leen si una enorme cantidad de libros circula fuera de los canales formales?

¿Qué hace falta para fomentar realmente la lectura en el Perú?

CP: El Estado tiene un papel fundamental. Las licitaciones para colegios públicos son muy pocas y muchas veces no responden a lo que realmente necesitan los docentes.

AP: Creemos que el Estado debería adquirir más libros de autores peruanos y distribuirlos entre las escuelas. Sería una forma de acercar la lectura a miles de niños que hoy no tienen acceso a ella.

¿Sienten que la literatura infantil todavía está relegada en el Perú?

AP: Sí. Muchas veces la literatura infantil sigue siendo el patito feo de la literatura peruana. Por ejemplo, PromPerú nunca nos ha invitado a representar al país en ferias internacionales, a pesar de que gran parte de nuestro trabajo promueve el patrimonio peruano: Machu Picchu, las Líneas de Nazca, la Amazonía y muchos otros lugares. Tenemos decenas de libros que son verdaderas cartas de amor al Perú y, aun así, nunca hemos sido convocadas.

Hoy los niños conviven con la IA, videojuegos y una gran exposición a las pantallas. ¿Cómo la lectura puede seguir ocupando un lugar importante en sus vidas?

AP: La tecnología también puede utilizarse a favor de la lectura. Por ejemplo, los audiolibros permiten que los niños escuchen historias mientras juegan, dibujan o realizan otras actividades. Escuchar desarrolla la imaginación, el pensamiento crítico y la capacidad de análisis. No hace falta que estén mirando una pantalla todo el tiempo.

¿Cómo celebrarán los 20 años de Chimo?

AP: El próximo 14 de septiembre , a las 7:00 p. m. , realizaremos el homenaje central por los 20 años de Chimoc en el Teatro Mario Vargas Llosa .

Será un evento dirigido al público adulto. Más que hablar nosotras, queremos escuchar a intelectuales y especialistas que analizarán el impacto cultural que ha tenido Chimoc durante estas dos décadas.

Creemos que mantenerse vigente durante veinte años y seguir creciendo es un fenómeno muy especial.

CP: Quienes deseen asistir podrán inscribirse a través del código QR que compartiremos en nuestras redes sociales.

También pueden encontrarnos en nuestra página web y en nuestras redes como Los Hermanos Paz. Nos encantará compartir esta celebración con todos los lectores que han acompañado a Chimoc durante estos veinte años.

SOBRE LAS AUTORAS

Hermanas Paz, escritoras

Andrea y Claudia unen sus especialidades en educación, música y artes gráficas para elaborar literatura musicalizada dirigida a niños. Han llevado a cabo innumerables narraciones musicalizadas en Perú, EE.UU., Colombia, Panamá y Uruguay.

20 años cumple su personaje Chimoc, el Perro Peruanísimo sin Pelo.

200 títulos a más han publicado las hermanas Paz.

14 setiembre homenaje a Chimoc en el Teatro Mario Vargas Llosa.

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