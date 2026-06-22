Solo 10 partidos políticos y movimientos regionales, de los 25 que habían informado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que presentarían listas de candidatos al Gobierno Regional de La Libertad, inscribieron sus postulaciones al cierre del plazo establecido por las autoridades electorales.

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Entre los aspirantes a gobernador están dos excongresistas y un exalcalde provincial. En tanto, algunas de las agrupaciones que no inscribieron a sus postulantes son: Un Camino Diferente y Alianza para el Progreso (APP). Ellos no “pelearán” el sillón regional a pesar de que en su momento habían confirmado su participación.

En campaña

El viernes 19 de junio terminó el registro de participantes para las elecciones municipales y regionales 2026, que se desarrollarán el 4 de octubre próximo. Hasta las 11:59 de la noche de ese día alcanzaron su inscripción 10 partidos, quedando los procesos de otras 15 agrupaciones en borradores, lo que significa que ya no tienen chances de candidatear.

De acuerdo al Jurado, los postulantes a la Región son: Aldo Carlos Mariños (Somos Perú), Elías Rodríguez Zavaleta (Podemos Perú), Daniel Salaverry Villa (Perú Primero), Julio Moran Otiniano (APRA), José Bardales Ruiz (Juntos por el Perú), Patricia Bolaños Grau (Renovación Popular Perú), Jorge Diaz Vega (Visión Perú), Oscar Benavides Ruiz (Acción Popular), Elmo Palacios Alva (Partido Patriótico del Perú) y Elder Montenegro Diaz (Coalición Transformadora Tierra Verde).

De esta lista, Aldo Carlos, Elías Rodríguez y Daniel Salaverry ya han ocupado cargos por elección popular. El primero fue alcalde provincial de Pataz (renunció a la comuna el 6 de abril) y los otros dos políticos estuvieron en el Congreso de la República.

No van

Quien quedó fuera de la carrera electoral fue la excandidata presidencial Rosario Fernández Bazán. La hermana de Arturo Fernández no postulará a pesar de que había anunciado su candidatura a la Región por el Partido Un Camino Diferente. Su inscripción solo quedó anotada en los borradores del JNE, pero no se terminó de registrar.

También quedaron fuera de los comicios: Alianza para el Progreso (la lista desistió a días de cumplirse el plazo), Ahora Nación, Partido Político PRIN, Batalla Perú, Avanza País, Perú Libre, Alianza Electoral Venceremos y Partido Unidad y Paz. También Fuerza Ciudadana, Perú Acción, Partido Cívico Obras, Salvemos al Perú, Integridad Democrática y Partido Político ADP.

Proceso

Las agrupaciones políticas que lograron registrarse ahora deberán esperar que el Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo revise su documentación. De encontrarse errores subsanables en la información que presentaron, el ente electoral declarará inadmisible la lista y solicitará que corrijan las observaciones. De no ser subsanadas o si la fórmula tiene defectos graves de fondo que no pueden corregirse, las postulaciones serán improcedentes, lo que las dejará fuera de los comicios.