Lluvia de candidatos para las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre en La Libertad. Ayer, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) amplió el plazo hasta el 19 de junio para que los partidos políticos y movimientos regionales inscriban a sus aspirantes a alcaldes, regidores, gobernador, vicegobernador y consejeros regionales. En este departamento, se estima que se registren 729 listas, la mayoría para cargos ediles.

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Avance

De acuerdo al JNE, 38 organizaciones políticas comunicaron que presentarán fórmulas electorales para los comicios de octubre en este departamento. De estos partidos, solo 25 proyectan inscribir listas al Gobierno Regional de La Libertad, es decir, lucharán por reemplazar en el cargo a la gobernadora Joana Cabrera Pimentel y a los actuales consejeros. Sin embargo, hasta ayer, solo Podemos Perú había terminado su registro.

Respecto a las candidaturas municipales, a nivel distrital el Jurado proyectó que se inscribirán 557 fórmulas. Hasta el cierre de esta nota, solo cumplieron 74.

En tanto, las listas a las municipalidades provinciales que postularán en las elecciones del 4 de octubre serán 147. A tres días de vencer el plazo, solo se habían inscrito 15.

Con más candidatos

La plataforma web del Jurado Nacional de Elecciones también permitió establecer qué partido presentará más candidatos, teniendo en cuenta que para el periodo 2027-2030 La Libertad tendrá 84 alcaldes y un gobernador. Cabe precisar que para esta elección se sumó al distrito de Alto Trujillo, que por primera vez elegirá a sus autoridades ediles.

Podemos Perú y Salvemos al Perú encabezan la lista de agrupaciones que más fórmulas presentarán, con 85 cada una. Es decir, tendrán postulantes en todos los cargos municipales y regionales.

Le sigue Alianza para el Progreso (APP), que según informó al JNE presentará 82 listas. En este punto vale precisar que el partido apepista afronta una crisis y, por lo pronto, ya renunció la plancha al Gobierno Regional de La Libertad.

Luego está Somos Perú, con 77 fórmulas, y el Partido Aprista Peruano, con 48. Después vienen Acción Popular (42), Perú Primero (38) y Avanza País (30).

En tanto, los partidos que en este momento se disputan la presidencial del Perú: Fuerza Popular y Juntos por el Perú, solo tendrán 21 y 16 listas, respectivamente.