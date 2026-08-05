El complejo híbrido Wayra Solar de Orygen, apuesta por la transición energética del país, y es referente de inversión social y construcción sostenible. Además de impulsar la contratación de mano de obra local, el uso responsable de los recursos y el cuidado ambiental, la compañía viene desplegando un conjunto de iniciativas de valor compartido, para dinamizar la economía de Marcona y Nasca en Ica, fortalecer el talento local y promover la economía circular desde la etapa constructiva de la obra.

Educación y desarrollo del talento local

Con el propósito de ampliar las oportunidades de la juventud de Marcona, Orygen informó que financia el 50 % del costo de 160 vacantes del Centro de Estudios Preuniversitarios (CEPU) durante el año 2026. Esta iniciativa busca potenciar la preparación académica de los estudiantes locales para facilitar su acceso a la educación superior.

En el frente operativo, Wayra Solar integra prácticas de economía circular que reducen residuos y optimizan recursos. Destaca el abastecimiento de sus oficinas temporales mediante energía solar gracias a un sistema fotovoltaico de 42 paneles, así como el “Green Corner”, un área de descanso para el personal construida con pallets reutilizados de la obra.

Adicionalmente, el proyecto ha entregado 1,166 pallets, 16 toneladas de listones de madera y 15 cajas de madera de segundo uso a organizaciones sociales vecinas para talleres productivos. Asimismo, promueve el desarrollo de la economía local priorizando la contratación de servicios de alimentación de proveedores ubicados en localidades como la Asociación de Moradores Justo Pastor Ramírez Legua y Centro Poblado Poroma.

‘Tiendita Sostenible’

Inaugurada en febrero de 2026, la “Tiendita Sostenible” es un módulo comercial de 16 m² administrado por pobladores de la Asociación de Moradores Justo Pastor Ramírez Legua. Orygen impulsó la implementación de la infraestructura y equipamiento, y capacitó a cuatro emprendedoras de la zona en módulos de gestión empresarial, flujo de caja y manipulación de alimentos, asegurando que el negocio sea competitivo y genere ingresos sostenibles a largo plazo.

Por su parte, Orlando Mercado, Gerente de Asuntos Externos de Orygen, señaló: “Nuestra visión de sostenibilidad en Wayra Solar va más allá de generar energía limpia; buscamos dejar capacidades instaladas duraderas que trasciendan la etapa constructiva del proyecto. Con iniciativas que integran el impulso a la educación de nuestros jóvenes, la promoción de la economía circular en obra y el empoderamiento comercial de las mujeres de Marcona, demostramos que la gran infraestructura puede crecer de la mano con el bienestar y el desarrollo sostenible del territorio”.

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