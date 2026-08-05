De enero a la fecha en el hospital El Carmen, unas 160 mujeres que ya tienen hijos, aceptaron la ligaduras de trompas de Falopio luego de haber dado a luz por parto natural o cesárea. Mientras que, de los 58 varones se han sometido a la vasectomía, la mayoría tienen de 2 a 3 hijos; sin embargo, se han hallado casos en los que los pacientes optaron por este método para no procrear, pese a no tener ningún hijo, dijo la coordinadora de Planificación Familiar del nosocomio, Yurisan Padilla Huarocc.

La profesional indicó que existe preocupación por las mujeres que tienen hijos consecutivos en periodos cortos, lo que afecta su salud. Así que, en esos casos, la ligadura puede ser después de una cesárea y también después del parto vaginal, para lo cual se deben coordinar y comunicar su decisión a los médicos que atienden en el hospital materno infantil, quienes llevarán a cabo el proceso para tranquilidad de los padres de familia.

Los no deseados

El 3 de agosto se conmemoró el día de la planificación familiar. Es por ello que ayer se realizó una campaña de información a las mujeres en edad fértil, muchas de las cuales son atendidas en el hospital El Carmen.

En la campaña recomendaron el uso de métodos anticonceptivos, que ofrece el Ministerio de Salud de manera gratuita con la finalidad que la parejas planifiquen sus familias y eviten traer al mundo hijos no deseados, que luego no pueden mantener.

“El método anticonceptivo más usado por las mujeres en edad fértil es el implante, un método que protege por tres años consecutivos”, señaló Yurisan Padilla

Además, indicó que están los inyectables mensuales, que son usados por jóvenes con estudios superiores. Los varones continúan utilizado el condón para protegerse también de las infecciones de transmisión sexual.

La coordinadora de Planificación Familiar informó además que, hay 60 adolescentes con embarazos no deseados por relaciones consentidas y no consentidas, cuyas gestaciones de riesgo fueron atendidas en el hospital El Carmen.

Según cifras del Ministerio de Salud, en 2025 se regsitraron 1 263 941 parejas en el país que optaron por el uso de métodos anticonceptivos, lo que representa un incremento del 15 % respecto al 2024, cuando se alcanzaron 1 095 495 parejas protegidas.