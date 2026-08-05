La atleta mundialmente conocida, Simone Biles, llegó a Cusco en medio de su periplo por Perú, donde encenderá el botón de la cuenta regresiva para los Juegos Panamericanos Lima 2027 este 6 de agosto.

La multicampeona olímpica estuvo pocas horas en la capital de la República e inmediatamente se trasladó hacia la Ciudad Imperial, donde realiza distintos tours en los lugares más icónicos.

Según Panam Sports, la atleta tomó varios tours que iniciaron en la ciudad inca de Ollantaytambo, luego Cusco, donde visitó el centro histórico de la ciudad.

“Es precioso, es impresionante cómo sus construcciones han preservado durante muchos años. Estoy encantada con lo hermoso que es este país, su cultura, los colores y la amabilidad de su gente”, señaló Simone Biles al comité organizador de los Juegos Olímpicos.

DATO:

Actualmente hay un serio problema de suspensión de operaciones hacia Machu Picchu debido a un incendio forestal en la vía férrea. Miles de turistas se quedaron varados esperando poder abordar los trenes. La empresa concesionaria aún no ha autorizado el reinicio de salidas.