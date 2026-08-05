Una rápida y oportuna intervención de los integrantes de la Compañía de Bomberos Voluntarios “Nuestra Señora de las Mercedes” N.° 37 de Pisco permitió poner a salvo a una madre gestante y a su bebé, luego de que el parto se adelantara en el interior de su vivienda, impidiendo su traslado oportuno a un establecimiento de salud.

La emergencia ocurrió el martes 29 de julio, cuando los hombres de rojo acudieron inicialmente tras el reporte de una mujer que habría sufrido una caída; sin embargo, al llegar al inmueble encontraron una situación mucho más compleja: la madre ya había dado a luz a un varón, quien aún permanecía unido a la placenta.

Atención inmediata

Tras asegurar la escena, los bomberos brindaron los primeros auxilios tanto a la madre como al recién nacido, realizando una evaluación inmediata de sus signos vitales y aplicando los protocolos de atención prehospitalaria. Debido a las reducidas dimensiones de la vivienda, la evacuación representó un verdadero desafío, por lo que el personal actuó con extrema precaución para inmovilizar y trasladar a ambos pacientes sin comprometer su integridad. Durante el recorrido en la ambulancia continuaron monitoreando permanentemente su estado de salud hasta llegar al Hospital San Juan de Dios de Pisco.

El recién nacido, un varón, fue estabilizado junto a su madre y ambos ingresaron al nosocomio en condición estable para recibir atención médica especializada. Durante toda la intervención permanecieron al lado de la paciente el capitán CBP Juan Ventura y el seccionario CBP Jesús Corahua, quienes acompañaron a la madre hasta su ingreso a la sala de partos, reafirmando el compromiso, la entrega y la vocación de servicio que caracteriza a los bomberos voluntarios de Pisco.

Como reconocimiento a esta destacada labor, la intervención fue resaltada por las autoridades de la institución bomberil, contando con la presencia del jefe de la VI Comandancia Departamental de Ica, Mayor CBP Hugo Abregú Morales, y del Primer Jefe de la Compañía de Bomberos N.° 37 de Pisco, capitán CBP Henry Hernández Bassa, quienes destacaron el profesionalismo demostrado por el personal durante esta delicada emergencia y reafirmaron el compromiso del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú de continuar brindando un servicio oportuno y eficiente a la población.

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