El gobernador regional de Huánuco, Antonio Pulgar Lucas, en una rueda de prensa informó sobre los avances y dificultades que enfrentan los proyectos de salud ejecutados en la región, es así que que el centro de salud de Cachicoto, ubicado en el distrito de Monzón, no podrá entrar en funcionamiento en las condiciones actuales debido a las filtraciones de agua detectadas en su infraestructura.

Aunque la construcción del establecimiento de salud de Cachicoto está concluido, el gobernador Pulgar sostuvo que intervenir una obra terminada con problemas estructurales podría generar responsabilidades para la actual gestión. Asimismo, precisó que aún no se ha determinado si las deficiencias pueden corregirse mediante una intervención parcial o si será necesaria una reconstrucción integral.

El centro de salud de Cachicoto empezó a construirse en la gestión de Luis Picón Quedo y fue inaugurado el 27 de febrero del 2016, hace diez años y cinco meses, por el entonces presidente regional Rubén Alva Ochoa, pero nunca pudo funcionar debido a que fue construido sobre un ojo de agua. El agua afectó los sistemas eléctricos subterráneos, por lo que la infraestructura permanece abandonada hasta hoy.

“Así como está, esa obra no va. Tenemos que ser claros y evaluar con la población dónde podría construirse una nueva infraestructura”, afirmó.

En ese sentido, el gobernador consideró que la alternativa más viable sería identificar un nuevo terreno para ejecutar otro establecimiento de salud, en lugar de intentar habilitar el edificio afectado por las filtraciones.