El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró fundada la apelación que presentó Rafael López-Aliaga para postular como teniente alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

El JNE resolverá la situación de Rafael López Aliaga. (Foto: Andina)

DETALLES

En una audiencia pública que se realizó ayer por la mañana, los magistrados del JNE escucharon a Virgilio Hurtado, abogado del excandidato presidencial de Renovación Popular (RP).

Durante su intervención, el letrado señaló que los argumentos del Jurado Electoral Especial (JEE) para desestimar la candidatura de López Aliaga no se ajustan a la Constitución ni a los impedimentos que establece la ley.

“En el presente caso no se ha distinguido la condición de autoridad electa de Rafael López Aliaga con el impedimento para autoridades en ejercicio”, afirmó.

En la misma línea, consideró que el JEE cometió un grave error al considerar que los senadores elegidos se encuentan en condición de autoridad.

“El impedimento es para autoridades en ejercicio, no para autoridades elegidas o proclamadas”, sostuvo.

Además, la defensa del también excandidato de Lima recordó que de acuerdo con el Reglamento del Congreso, los senadores y diputados electos deben presentar la declaración jurada de ingresos y de bienes y rentas, así como las credenciales que les fueron entregadas por el JNE ante Oficialía Mayor.

Como se recuerda, López Aliaga no asistió a la entrega de credenciales.

“Mi patrocinado ha presentado una carta donde ratifica su declinación y no participación (en el Senado)”, aseveró.