La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el uso de recursos públicos para financiar la defensa legal de Piero Corvetto, su exjefe, mediante dos desembolsos que suman más de 624 mil solesa favor del estudio de abogados Arbizu y Gamarra.

De acuerdo con resoluciones internas y el Acta de Admisión N° 08-2026-FUNC-ONPE, difundidas por el abogado David Dumet en el programa “Al revés y al derecho”, el primer pago fue de 100 mil soles, autorizado en abril de 2026, y el segundo corresponde a 524 mil soles, cuyo procedimiento administrativo se concretó el 22 de julio.

La Resolución de Secretaría General N° 71-2026-SG, firmada por el actual jefe interino de la ONPE y ex gerente general de la entidad en la gestión de Corvetto, Bernardo Pachas; aprueba un procedimiento de selección no competitivo para la contratación del “Servicio de Defensa Legal para el señor Piero Alessandro Corvetto Salinas-FUNC 2026”, bajo el supuesto de servicio especializado de asesoría legal.

El beneficio de defensa legal cubre la etapa preliminar y la etapa preparatoria de los procesos penales y administrativos abiertos al exjefe de la ONPE por las fallas logísticas y presuntas irregularidades en la organización de las Elecciones Generales 2026, y se sustenta en la normativa que permite a funcionarios acceder a defensa financiada por la entidad cuando las investigaciones están vinculadas a sus funciones.

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Reacciones

Aunque este es un beneficio para altos funcionarios del Estado, el pago para la defensa de Corvetto no ha pasado inadvertido en el Congreso.

El diputado Aldo Bravo (Renovación Popular) solicitó a la Contraloría que realice acciones de control al respecto. También cursó un oficio a la ONPE para pedir información sobre los criterios usados para su aprobación.