El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Felipe James, pidió acelerar la aprobación de las facultades legislativas solicitadas por el Ejecutivo para atender la inseguridad y el fenómeno El Niño.

“No hay tiempo que perder. Se necesita la delegación de facultades para, justamente, luchar contra las emergencias que señaló la presidenta”, enfatizó en RPP.

Además, señaló que el Gobierno debe designar una autoridad responsable para coordinar la respuesta frente a la emergencia climática.