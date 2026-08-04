El vocero de la bancada de Juntos por el Perú (JP), Ernesto Zunini, solicitó la suspensión temporal del diputado Julián Pérez Mallqui, luego de que se difundieran documentos y testimonios relacionados con la denuncia presentada por su expareja por presunta agresión física y psicológica.

Solicitud

Zunini explicó que la solicitud se presentó tras conocer un segundo documento vinculado al caso.

“Hay dos actas. La segunda acta, en la que se da cuenta de una presunta violencia física, nos ha llegado después”, declaró a la prensa.

Según el oficio remitido a la Comisión de Disciplina del grupo parlamentario, Zunini solicitó el inicio de un procedimiento disciplinario y que se le imponga de una medida cautelar de suspensión contra Pérez Mallqui mientras dure la investigación.

Ernesto Zunini, vocero titular de Juntos por el Perú, solicitó una investigación y una suspensión temporal para el diputado Juan Pérez Mallqui

“Como vocero de la bancada, lo que corresponde, de acuerdo al reglamento, es solicitar el inicio del proceso administrativo, y yo recomiendo, mientras dure este proceso, se determine la suspensión temporal del diputado”, indicó.

Doble rasero

Por su parte, el senador por JP Jaime Quito también se pronunció sobre el caso del congresista cusqueño.

“Primero, es condenable esa situación, mi solidaridad con la víctima y el rechazo a cualquier tipo de violencia y sobre todo hacia la mujer”, manifestó al ser abordado por los periodistas.

No obstante, Quito fue increpado los plazos aplicados en el caso de la excongresista Silvana Robles tras las votaciones de la Mesa Directiva del Senado.

“Había un hecho que ha sido dentro del Congreso y eso te da mayor situación de respuesta. El otro caso ha sido fuera del Congreso”, arguyó.

Al ser consultado sobre si existe un trato desigual entre ambos casos, Quito trató de justificarse.

“Lo que yo considero... son situaciones que tienen cada una su particularidad y, evidentemente, esperamos que la Comisión de Ética (...) pueda dar una respuesta de forma inmediata”, puntualizó.