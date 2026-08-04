El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEET) declaró infundada la tacha interpuesta contra la fórmula y lista de candidatos de Podemos Perú al Gobierno Regional de La Libertad en las elecciones del 4 de octubre.

Con esta medida, la candidatura de Elías Rodríguez Zavaleta al cargo de gobernador regional sigue en pie.

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Medida

De acuerdo con la tacha interpuesta por el ciudadano Elías Vásquez Coronel, la lista de Podemos Perú había incumplido normas internas de la agrupación, así como disposiciones legales relacionadas con la elección de candidatos.

En la denuncia se indica, entre otras presuntas irregularidades, que Yngrid Díaz Bacilio, integrante del Tribunal Electoral Provincial (TEP), validó la fórmula regional de Podemos Perú [liderada por Elías Rodríguez] y, al mismo tiempo, figura como candidata a regidora para la Municipalidad Distrital de Laredo (MDL), situación que estaría prohibida en los estatutos del partido.

Sin embargo, según la Resolución N° 01796-2026-JEE-TRUJ/JNE, la vocal del Tribunal Electoral Provincial “no figura dentro de la relación de candidatos que conforman la fórmula y lista presentada por Elías Rodríguez Zavaleta, “por lo que, en este extremo, no existe dualidad de roles ni incompatibilidades en la fórmula y lista de candidatos que se pretende tachar”.

Sospechas

La información fue confirmada por Greco Quiroz Díaz, abogado y aspirante a consejero regional por Trujillo en la lista de Podemos Perú.

La también exautoridad regional —fue consejero por Acope en el periodo 2019-202— saludó la medida tomada por el JEET; sin embargo, señaló que detrás de la tacha presentada contra Elías Rodríguez habría estado Aldo Carlos Mariños, candidato a la Región por Somos Perú.

“La persona que presentó la tacha es de Amazonas y en la actualidad radica en Tarapoto, pero lo que más me llama la atención es que el documento haya sido presentado por un ciudadano que solo tiene primaria”, expresó.

Quiroz afirmó sospechar de Aldo Carlos debido a información brindada por un amigo suyo. Además, señaló que la lista y fórmula presentada por el exalcalde provincial de Pataz habría sido inscrita de manera irregular, pues presuntamente renunció al sillón edil después de la fecha establecida por la entidad correspondiente.