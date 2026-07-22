El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo evalúa una solicitud de tacha presentada por un ciudadano contra la lista al Gobierno Regional de La Libertad de la agrupación política Podemos Perú, que encabeza Elías Rodríguez Zavaleta.

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El denunciante, Elías Vásquez Coronel, aseguró en su escrito que Podemos Perú habría vulnerado su proceso de democracia interna durante la elección de los postulantes a lista regional.

Él cuestionó que la militante de esa agrupación Yngrid Díaz Bacilio haya integrado el Tribunal Electoral Provincial (TEP) que avaló la fórmula regional, debido a que esta ciudadana también postula a una regiduría en la plancha que se inscribió a la Municipalidad Distrital de Laredo. De acuerdo con lo informado por el propulsor de la tacha, esto estaría prohibido en los estatutos del partido.

“Al amparo del derecho civil, la señora Díaz Bacilio se encontraba en un supuesto de incompatibilidad e impedimento absoluto para ejercer válidamente el cargo de vocal del TEP mientras ostentaba la calidad de candidata”, indica.

También cuestionó que Podemos Perú haya inscrito en su lista a siete postulantes designados. En este punto precisó que “la designación directa de candidaturas es prerrogativa del presidente” del partido, José Luna Gálvez. Sin embargo, la resolución que valida la fórmula solo está suscrita por el personero legal, Milton Gutiérrez Chero.

“Al no cumplir con el requisito de procedencia establecido en la ley y los reglamentos, la lista se encuentra materialmente incompleta, debiendo declararse fundada la presente tacha y ordenar la exclusión de la totalidad de la lista”, afirma el denunciante.

Correo trató de contactarse con Elías Rodríguez para que responda por la tacha presentada contra su lista, pero no contestó las comunicaciones.

En veremos

Hasta el momento, cinco de las diez listas inscritas para postular al Gobierno Regional de La Libertad fueron declaradas improcedentes por el Jurado Electoral Especial de Trujillo. Las fórmulas que están con un pie fuera de las elecciones del 4 de octubre son: Acción Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Coalición Transformadora Tierra Verde y el Partido Patriótico del Perú.