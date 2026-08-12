La Contraloría General de la República (CGR) recomienda al Gobierno Regional de Huánuco (GRH) adoptar las acciones correspondientes ante el riesgo que representa para la integridad de los estudiantes y del personal docente y administrativo el deterioro de la infraestructura de la Institución Educativa Inicial N.° 223, ubicada en el centro poblado de Colpa Baja.

La infraestructura presenta diversas deficiencias, entre ellas el colapso del cerco perimétrico, rajaduras, grietas, filtraciones y daños estructurales en muros, gradas y pisos. Pese a estas condiciones, los niños y niñas, así como el personal de la institución, continúan utilizando los ambientes, situación que podría poner en riesgo su integridad física.

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior, elaborado a partir de una evaluación realizada entre el 25 de junio y el 7 de julio de 2026, durante la inspección se constató, además del colapso del cerco perimétrico, el deterioro de muros de los jardines, gradas de ingreso y pisos. También se identificaron filtraciones en los techos de las aulas y fisuras en las paredes de los servicios higiénicos.

Entre las principales deficiencias advertidas figuran grietas de entre cinco y diez centímetros de ancho, desprendimiento de concreto, rajaduras diagonales en muros y aberturas excesivas entre las columnas del cerco perimétrico. Asimismo, se encontraron rejillas del sistema de drenaje pluvial levantadas, pérdida de adherencia de la pintura, humedad en diversos ambientes, hundimiento del patio y levantamiento del piso de porcelanato en el ambiente de dirección, entre otras condiciones que comprometen la funcionalidad y seguridad de la infraestructura educativa.

Obra culminada en 2021

La obra fue ejecutada mediante un convenio entre el Gobierno Regional de Huánuco y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED). La entrega parcial se realizó en 2017 y, en 2018, se liquidó la primera parte de la obra por un monto inicial de S/ 919 720

Posteriormente, el proyecto fue culminado mediante administración directa en 2021, año en que también inició su funcionamiento. El costo actualizado del proyecto asciende a S/ 1 664 984.

Durante el proceso de transferencia, en 2025, el PRONIED comunicó la existencia de un informe de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huánuco en el que se declaraba que la infraestructura se encontraba en peligro de colapso. Sin embargo, hasta la fecha, el Gobierno Regional de Huánuco no habría ejecutado las acciones necesarias para atender las deficiencias advertidas.

El informe de Acción de Oficio Posterior, en el que se revelan hechos con indicios de irregularidad, fue notificado al titular del Gobierno Regional de Huánuco para que disponga e implemente las acciones que correspondan.