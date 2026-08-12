Desde el mediodía de hoy se prevé el cierre parcial del carril de subida de la avenida La Marina debido al armado del estrado para la serenata por el 486.° Aniversario de Arequipa. La regidora de la Municipalidad Provincial de Arequipa, Valeria Zamata, informó que el horario y la modalidad definitiva serán coordinados con el área de Transporte y Seguridad Ciudadana.

Explicó que los inspectores realizarán una evaluación in situ para determinar la mejor forma de ejecutar el cierre y evitar una mayor interrupción del tránsito.

La medida está relacionada con la instalación del estrado en la zona media del tramo previsto para la actividad, además de las vías de evacuación que se habilitarán.

A medida que avance el armado del escenario, se definirá la distribución del tránsito y el personal que permanecerá en la zona para controlar la circulación.

La instalación del estrado también implicó revisar las condiciones de seguridad de la zona, principalmente por la presencia de cables de mediana tensión. Dijo que ya se realizó la evaluación y se elaboró el informe correspondiente, mientras que SEDAPAR verificó que los hidrantes estén operativos.