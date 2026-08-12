En 1748 el barón de Montesquieu escribió “el propósito de la ley es la intención, propósito o razón fundamental que motivó al legislador a crear una norma, diferenciándose de su lectura literal o fría”.

Los artículos 95°, 194° y 178°, de la Constitución señalan que “El mandato legislativo es irrenunciable”, “no hay reelección inmediata para los alcaldes”, “compete al Jurado Nacional de Elecciones… fiscalizar, … la legalidad… de los procesos electorales”.

Ni asombra cómo 63 candidatos a alcaldes renunciaron a su candidatura para permitir la reelección encubierta de quienes van como primeros regidores y el JNE mira hacia otro lado justificando la ilegalidad. Los renunciantes son de Somos Perú, Podemos, Alianza para el progreso y Renovación Popular con el caso clamoroso de Luis Rubio dando paso a Rafael López Aliaga, ex candidato presidencial, senador elegido, agresor sin sanción y candidato a la reelección para tapar la millonaria deuda dejada.

Anteriormente, para que FP no pierda su inscripción electoral, redujeron los requisitos de participación municipal y regional. No son solo estas elecciones,. Es la continuidad del manejo arbitrario de las leyes en beneficio de los dueños del Perú. Es la consolidación del manejo congresal que dictó leyes procrimen, exoneró de impuestos e impidió la sanción a delitos de lesa humanidad

El fraude persiste. Una forma de sancionar a estos transgresores de la Constitución, que gritan defenderla, es no votar por ellos. Los gobernantes de hecho han logrado otro Fujimori en la presidencia. Es momento de expresar nuestro rechazo.

Nuestra solidaridad con los hermanos colombianos.