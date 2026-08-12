Un ómnibus interregional de la empresa Cromotex, que cubría la ruta Puerto Maldonado-Puno, fue víctima de un asalto a mano armada la madrugada de este miércoles en la vía Interoceánica, a la altura del lugar Abra Oquepuño, en la provincia de Carabaya.

Refieren que la unidad, de placa A2S-951, fue interceptada por seis sujetos encapuchados y provistos de armas de fuego, quienes realizaron disparos al aire para intimidar a los pasajeros y concretar el atraco.

El asalto fue alertado a las autoridades por una de las viajeras, identificada como Karina Luz Cc. C. Sin embargo, de acuerdo con el reporte oficial de la Comisaría Rural de San Antón, tanto el conductor de la unidad como varios de los usuarios manifestaron su deseo de no presentar una denuncia formal ni participar en las diligencias correspondientes, argumentando temor a posibles represalias por parte de los delincuentes.

Tras la alerta inicial, el personal policial comunicó los hechos a la Unidad de Carreteras de Juliaca, a la Comisaría Sectorial de Macusani y al representante del Ministerio Público para activar los protocolos pertinentes. Sin embargo, los operativos aún no dieron resultado positivo.