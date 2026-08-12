La proximidad de las llamas a una estación de combustible encendió las alarmas en el sector San Joaquín, luego de que un incendio se propagara por un terreno baldío ubicado en la parte posterior del grifo Gaspetrol, cerca de la avenida Panamericana y el pasaje Los Ángeles. El fuego representó un peligro considerable ante la posibilidad de alcanzar las instalaciones del establecimiento.

Alerta en grifo

El fuego se habría iniciado aproximadamente una hora antes de la llegada de los equipos de emergencia y comenzó a extenderse por el terreno ubicado en la parte posterior del establecimiento. Hasta el lugar acudieron integrantes del Cuerpo de Bomberos, personal de Serenazgo y efectivos de la Policía Nacional, quienes desplegaron acciones para controlar la emergencia y evitar consecuencias mayores.

La rápida intervención de los bomberos permitió extinguir las llamas antes de que alcanzaran el grifo, sin que se reportaran personas heridas ni daños materiales producto del siniestro. Vecinos del sector manifestaron que no sería la primera vez que se registran incidentes de este tipo en la zona, por lo que expresaron su preocupación ante el peligro que representa la proximidad del terreno con una estación de combustible.

Las autoridades iniciaron las diligencias para establecer qué originó el incendio y si existió participación de terceros. El hecho ocurrió el mismo día del violento asalto registrado en el mismo grifo Gaspetrol, donde delincuentes hicieron estallar la zona de cajeros automáticos; sin embargo, hasta el momento no se ha establecido ninguna relación entre ambos sucesos.

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