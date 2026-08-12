En una noche de gala que reunió belleza, identidad y tradición huanuqueña, Andrea Orihuela fue coronada como “Miss Huánuco 2026”, convirtiéndose en la nueva representante de la belleza de la región, en marco a los 487 aniversario de la fundación española de Huánuco.

La ceremonia fue desarrollada en un imponente escenario en el frontis de la Municipalidad Provincial de Huánuco, donde también coronaron a María Fernanda Meza Jorge como “Miss Turismo 2026”, mientras que Shakira Atachagua obtuvo el título de “Miss Simpatía 2026”.

El certamen destacó no solo por la elegancia y preparación de las candidatas, sino también por poner en valor la identidad y el orgullo huanuqueño, en una celebración que reunió a público y representantes de la sociedad local.

Con su elección, Andrea Orihuela asumirá la representación de Huánuco en las actividades oficiales y eventos vinculados a la promoción de la belleza, cultura, turismo e identidad de la región con ocasión a los 487 aniversario de la ciudad del mejor clima del mundo, Huánuco.