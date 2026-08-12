La reconocida orquesta pisqueña “Los Ronceros” se prepara para celebrar sus diez años de trayectoria musical con un gran concierto gratuito y el lanzamiento de “Heridas”, tema inédito grabado en colaboración con el reconocido cantante de cumbia Dilbert Aguilar. La producción audiovisual de la canción ya fue estrenada en YouTube, generando expectativa entre los seguidores de la agrupación.

Talento musical

El gran festejo se realizará el sábado 22 de agosto en el Estadio Municipal de Independencia, desde las 7:00 p. m., con ingreso libre. La agrupación espera congregar a alrededor de cinco mil personas y ha anunciado la participación de destacados invitados, entre ellos el cantante de cumbia Irvin Saavedra, Analí León y la agrupación “Ballesta Internacional”, en una jornada dedicada a celebrar una década de música, talento y compromiso con la cultura de Pisco.

La dirección general de “Los Ronceros” está a cargo de Hugo Jorge Chávez Ronceros, fundador y principal impulsor del proyecto, mientras que la dirección musical corresponde a Francis Chávez Ronceros. La delantera está integrada por Marco Cuba, quien interpreta “Heridas” junto a Dilbert Aguilar, además de Kevin Villaverde, María Fernanda Huarcaya y Nicol Ascona, contando también con la conducción del animador Walter Huaura.

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