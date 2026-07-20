La cantante Rossy War, reconocida como una de las principales exponentes de la technocumbia peruana, presentó una nueva versión de “Puerto Querido”, tema que popularizó a finales de la década de 1990 y que ahora marca el inicio de su nuevo proyecto musical “Mi Puerto, Sesiones con Rossy War”.

El lanzamiento fue realizado el 10 de julio, fecha que coincide con el aniversario de fundación de Puerto Maldonado, ciudad natal de la artista e inspiración de la canción original.

Un homenaje a sus raíces amazónicas

En esta nueva interpretación, Rossy War comparte escenario con su esposo Tito Mauri y sus hijos Tony y Katya, quienes participan como parte de la banda que acompaña la grabación.

La cantante explicó que esta versión busca rendir homenaje a su tierra natal y revivir el significado personal que tiene la canción dentro de su trayectoria artística.

“Esta canción nació de la nostalgia que siempre sentí por mi Puerto Maldonado, y hoy la canto rodeada de mi familia. Mi Puerto es eso: un espacio para volver a casa”, expresó la artista.

“Mi Puerto” reunirá clásicos, estrenos y conversaciones

"Mi Puerto, Sesiones con Rossy War" es un nuevo formato con el que la intérprete busca revisar parte de su repertorio, además de presentar canciones inéditas y generar espacios de conversación con músicos, invitados y seguidores.

Según informó la artista, el proyecto estará dividido en tres ejes:

Regrabaciones de sus principales éxitos.

Lanzamiento de nuevas canciones.

Conversaciones con invitados y seguidores.

Tras el estreno de “Puerto Querido”, se prevé la publicación de nuevas versiones de “Moreno”, “Amor Barato” y “Prisionera” entre agosto y noviembre de este año.

Una de las voces emblemáticas de la technocumbia

Rossy War inició su carrera artística junto a Tito Mauri, con quien fundó Rossy War y Su Banda Kaliente en 1997.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación alcanzó notoriedad dentro y fuera del país con canciones como “Amor Prohibido”, “Nunca Pensé Llorar” y “Puerto Querido”, contribuyendo a la difusión de la technocumbia en escenarios de América Latina.

Con este nuevo proyecto, la cantante apuesta por acercar nuevamente su repertorio a las nuevas generaciones y mantener vigente uno de los géneros más representativos de la música popular peruana.