Durante su participación en el podcast La Capilla, Rebeca Escribens respondió a las preguntas de Andrea Llosa, quien no dejó pasar la oportunidad de consultarle sobre Janet Barboza.

En la entrevista, Andrea le confesó cuál era la imagen que tenía de Janet cuando se anunció el ingreso de Rebeca a América Hoy, tras la salida de Ethel Pozo.

“ Yo conozco a Edson, a Janet no. Me la imaginaba diciendo: ‘¿Por qué va a venir Rebeca acá. Este ya es mi programa’. Así me la imaginaba “, expresó Escribens.

Escribens también abrió su lado más personal durante la entrevista con Llosa y contó detalles de la conversación que tuvo con Barboza antes de trabajar juntas. “ Le dije con todas sus letras que tenía mucho miedo ”, sostuvo.

Sin embargo, aseguró que con el tiempo logró sentirse cómoda compartiendo la conducción del programa con la popular ‘Rulitos’ de lunes a viernes por las mañanas.

“ Te pintan a las personas como el demonio y son todo lo contrario. La gente sabe cómo es ella, es incisiva, es polémica ”, agregó la también actriz.