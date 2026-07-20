Stephanie Cayo celebró junto a su pareja, el cantante Alejandro Sanz, la consagración de España ante Argentina en la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La actriz peruana compartió la emoción por el triunfo de la selección española y se sumó a los festejos tras el desenlace del torneo.

La actriz peruana siguió con emoción, junto al artista español, los casi 120 minutos de la final del Mundial 2026, en la que la selección de España se impuso por 1-0 a la Argentina de Lionel Messi para conquistar el título.

Durante la final, Alejandro Sanz inmortalizó el momento al fotografiar a Stephanie Cayo mientras seguía atentamente el partido. La actriz lució la camiseta de la selección española, al igual que el cantante, quien posteriormente compartió en sus redes sociales una imagen de ambos disfrutando de la definición del Mundial.

Stephanie Cayo apoyó a la selección de España en la final del Mundial 2026.

Tras el pitazo final, Sanz no ocultó su emoción por el campeonato de España. El artista celebró la conquista del Mundial con una publicación en Instagram, donde expresó: “ No cabe en una vida mi gratitud. Vamos España, qué maravilla ”, acompañando el mensaje con su entusiasmo por el histórico triunfo de ‘La Roja’.

Alejandro Sanz emocionado con la victoria de la selección de España en la Copa de Mundo 2026.

Stephanie Cayo confesó que está enamorada de Alejandro Sanz pese a rumores de infidelidad con colombiana

Stephanie Cayo ya no esconde sus sentimientos por Alejandro Sanz. Durante un reciente evento internacional, la actriz peruana admitió por primera vez estar enamorada del cantante español. Esta confesión marcó un momento importante en su vida personal, ya que hasta ahora había preferido mantener en privado los detalles de su relación ante la prensa.

La confesión de Stephanie Cayo se dio poco después de la escapada romántica que realizó en Cusco junto al artista, quien tiempo después fue vinculado a una supuesta infidelidad con una colombiana.

La revelación de Cayo tuvo lugar durante la alfombra roja de los Premios Platino 2026 en México. En plena red carpet, fue consultada tanto por el éxito de la serie de Netflix ‘DOC’ como por su relación con Sanz.

Una periodista le consultó directamente cómo marchaba su relación con el cantante español, y Stephanie respondió de manera cordial: “Muy bien”. No obstante, el momento más revelador llegó cuando le preguntaron si estaba enamorada. La peruana respondió con una sonrisa y un gesto afirmativo, dejando entrever el buen momento que atraviesa junto a Alejandro Sanz.