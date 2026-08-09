Isabel Vilar, madre del actor Carlos Alcántara y conocida como doña Chabela, falleció este domingo 9 de agosto. Su historia familiar y la relación con el actor fueron parte de la inspiración para el unipersonal y la película ¡Asu Mare!, producciones en las que su figura llegó a ser conocida por el público peruano.

La noticia fue comunicada por Alcántara a través de su cuenta de Instagram. El actor recordó a su madre y destacó el esfuerzo que realizó para sacar adelante a sus hijos.

“Fuiste una gran mujer, gracias por todo lo que hiciste para sacar adelante a tus hijos sola, me quedo con esa sonrisa hermosa que siempre miraré , todo mi amor para ti”, escribió Alcántara.

Tras informar sobre su fallecimiento, el actor decidió no brindar declaraciones por el momento. La familia también pidió mantener en privado los detalles relacionados con la despedida.

Tondero expresa sus condolencias

La productora Tondero expresó sus condolencias a través de un comunicado en redes sociales. En el mensaje, destacó el lugar que ocupó Chavela dentro de la familia audiovisual y el vínculo que mantuvo con la historia que Alcántara llevó al cine.

La empresa señaló que Vilar se convirtió en una figura cercana para numerosos peruanos a partir de las experiencias relatadas por su hijo. También informó que Alcántara y sus familiares desean despedirla acompañados únicamente por sus seres queridos.

“Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de la señora Isabel Vilar, ‘Chavela’, madre de Carlos Alcántara. Chavela fue una mujer profundamente amada por su familia y, a través de la historia de Carlos y de ¡Asu Mare!, se convirtió también en una figura muy querida y cercana para muchísimos peruanos”, escribieron en su comunicado.

La empresa reiteró que el actor y su familia no ofrecerán declaraciones por ahora. Cualquier información que decidan compartir será comunicada oportunamente mediante sus canales oficiales.