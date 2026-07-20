La consagración de España en la final del Mundial 2026 dejó una imagen que trascendió el resultado. Apenas terminó el partido, Lamine Yamal se acercó a Lionel Messi para darle un abrazo y unas palabras de aliento, mientras el capitán argentino asimilaba la derrota.

El joven atacante español, una de las grandes figuras del torneo, mostró su respeto hacia el campeón del mundo con un gesto que fue captado por las cámaras y rápidamente se hizo viral. En medio de los festejos de España, Yamal se tomó un momento para reconocer la trayectoria de Messi y acompañarlo en uno de los momentos más difíciles de su carrera.

La escena simbolizó el relevo entre generaciones. De un lado, Messi, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia; del otro, Yamal, quien con apenas 19 años ya se consolida como una de las principales estrellas del fútbol mundial.

El abrazo entre ambos fue uno de los momentos más emotivos de la final y recibió elogios de aficionados y analistas, quienes destacaron el respeto y la deportividad mostrados por el futbolista español tras conquistar el título mundial.

¡LA GRANDEZA DEL MEJOR DE TODOS! Leo Messi se levantó del suelo y le dió un gran abrazo a Lamine Yamal, que se consagró campeón del mundo con España.



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