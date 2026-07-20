El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, no escatimó elogios para Luis de la Fuente tras la consagración de España en el Mundial 2026, luego del triunfo 1-0 ante Argentina en la final de este domingo 19 de julio.

En diálogo con radio Cadena Cope, el dirigente aseguró que el país tiene hoy al mejor entrenador del planeta y lo definió como el técnico más ganador en la historia de la selección española, contando también las categorías inferiores.

Según Louzán, De la Fuente continuará al mando del equipo todo el tiempo que desee.

Rafael Louzán, quien asumió el cargo en diciembre de 2024, reconoció además que todavía le cuesta dimensionar la magnitud de lo conseguido y que prefiere mantener la cabeza fría hasta poder asimilar por completo la hazaña.

“Hace un trabajo magistral y estará con nosotros todo el tiempo que quiera”, aseguró Louzán en declaraciones a la radio Cadena Cope.

Louzán incluso no dejó la oportunidad de compararse con el clásico rival sudamericano: bromeó con que la nueva estrella conseguida por España luce mejor en la camiseta que una cuarta estrella para Argentina, que ya suma tres títulos mundiales.

“Argentina tiene tres estrellas; una cuarta era como sobrecargar mucho la camiseta. Añadir una segunda a la camiseta de España queda mucho mejor”, sonrió.