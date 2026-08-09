El Ministerio de Relaciones Exteriores gestionó el retorno al Perú de cuatro jóvenes que fueron trasladados con engaños a Rusia y terminaron reclutados para participar en la guerra contra Ucrania. La sección consular de la Embajada del Perú en ese país intervino en sus casos y los cuatro compatriotas ya se encuentran con sus familias.

Dos de los afectados lograron escapar del reclutamiento forzado y fueron encontrados en situación de vulnerabilidad. Ambos recibieron asistencia de la representación peruana y se sumaron a otros dos ciudadanos que habían sido atendidos por la sección consular a finales de julio.

La atención de los cuatro peruanos contó con el apoyo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Salud. Las instituciones participaron en las acciones de asistencia y retorno de los ciudadanos.

📄Comunicado de Prensa 033-26: Cancillería coordina repatriación de cuatro jóvenes peruanos en situación de vulnerabilidad en Rusia.



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114 peruanos permanecen desaparecidos

Hasta la fecha, la Cancillería ha conseguido evacuar de Rusia a 31 connacionales. De ellos, 28 regresaron al Perú y otros tres permanecen en Europa por decisión propia.

En cuanto a los ciudadanos peruanos que se han enlistado en Rusia, el registro oficial contabiliza 459 casos. De ese grupo, 11 personas han fallecido, 114 permanecen desaparecidas y tres fueron capturadas por el ejército ucraniano.

A raíz de estos casos, el Ministerio de Relaciones Exteriores alertó sobre las falsas ofertas de trabajo que pueden ser utilizadas para captar personas y trasladarlas al extranjero. La entidad advirtió que quienes acepten estas propuestas podrían terminar involucrados en redes dedicadas a la trata de personas.

La Cancillería recordó además que los ciudadanos peruanos necesitan autorización previa del Gobierno para prestar servicio militar a cualquier Estado extranjero. Esta disposición se encuentra establecida en la Constitución.

El ministerio también pidió denunciar ante el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú a las personas que participen en este tipo de reclutamiento. La recomendación busca facilitar la intervención de las autoridades frente a posibles casos de trata.

La advertencia de Torre Tagle estuvo dirigida a quienes reciban propuestas laborales para viajar al extranjero sin conocer con claridad las condiciones del empleo. La entidad pidió tomar precauciones ante ofertas que puedan terminar vinculadas con actividades militares.

“Se alerta a la ciudadanía a no dejarse engañar por falsas ofertas laborales, pues podrían caer en redes delictivas de trata. Prestar servicio militar para cualquier Estado extranjero requiere autorización previa del Gobierno peruano, conforme a la Constitución”, indicó Torre Tagle.

Habilitan canales para familiares

Los familiares y compatriotas afectados pueden comunicarse con las secciones consulares para solicitar asistencia en casos de emergencia.

En Moscú, la representación peruana atiende mediante el celular y WhatsApp +7 985 389 06 60, además del teléfono fijo 8 985 389 06 60.

Para los casos relacionados con Ucrania, la sección consular peruana en Varsovia dispone del celular de emergencia +48 601 083 987.