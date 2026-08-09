Tres mujeres de nacionalidad colombiana murieron luego de que el helicóptero en el que viajaban se precipitara este sábado en una zona boscosa de Río de Janeiro, Brasil. El piloto de la aeronave, de nacionalidad brasileña, también falleció en el accidente, con lo que el número de víctimas ascendió a cuatro.

La familia había llegado a Brasil para celebrar los 15 años de Laura Manrique. Mientras la adolescente y sus padres aguardaron un segundo vuelo, otras tres integrantes de la familia abordaron la primera aeronave.

El helicóptero Robinson R44 pertenecía la empresa Voos Rio Panorâmico. La aeronave cayó en un sector de la Floresta de Tijuca, cerca del mirador Vista Chinesa, y el impacto provocó un incendio entre la vegetación.

La zona donde ocurrió el siniestro presentaba un terreno de difícil acceso, por lo que los bomberos tuvieron que desplegar un operativo para llegar hasta el lugar. Las labores permitieron controlar las llamas y posteriormente localizar los cuerpos de los ocupantes.

🚨 ATENCIÓN | TRAGEDIA EN BRASIL 🇧🇷



Un helicóptero se estrelló en una zona boscosa de Río de Janeiro, dejando al menos cuatro personas fallecidas. Entre las víctimas estarían tres ciudadanas colombianas de una misma familia, quienes habían viajado a la ciudad para celebrar los… pic.twitter.com/a5g41IahGQ — ElTrino.Co (@EltrinoCo) August 9, 2026





Identifican a las víctimas

Horas después, Diana Páez, cónsul de Colombia en Río de Janeiro, confirmó la identidad de las tres pasajeras que murieron. Las víctimas pertenecían a una misma familia y fueron identificadas como Rocío Cubillos, de 59 años, Wendy Manrique, de 37, y Sofía Murillo, de 17.

Rocío Cubillos era la abuela de la familia, mientras que Wendy Manrique era su hija y Sofía Murillo, su nieta. El piloto fue identificado como Alessandro Rocha, quien además tenía experiencia como instructor de vuelo.

Los cuerpos fueron encontrados carbonizados debido al incendio registrado después del impacto. Esta condición dificultó las labores iniciales de identificación de las víctimas.

Los sobrevivientes se enteraron de la gravedad del accidente a través de las noticias, luego de que inicialmente les informaran que se trataba de un aterrizaje forzoso.

Investigan causas del accidente

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, planteó la necesidad de reforzar la fiscalización de los vuelos turísticos que se realizan en la ciudad. El funcionario se pronunció luego del accidente y puso el foco en las condiciones de seguridad de este tipo de servicios.

El Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos inició las pericias para establecer qué provocó la caída del helicóptero. Las investigaciones deberán determinar las circunstancias que llevaron a la aeronave a precipitarse en la zona boscosa de la Floresta de Tijuca.