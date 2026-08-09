El ministro del Interior, César Astudillo Salcedo, supervisó las acciones de control territorial que desarrolla la Policía Nacional del Perú en el emporio comercial de Gamarra, en La Victoria. La intervención busca recuperar espacios públicos y reforzar la seguridad para comerciantes, emprendedores y personas que acuden a la zona.

Astudillo estuvo acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el jefe de la Región Policial Lima, Jorge Castillo, el alcalde de La Victoria, Rubén Cano, y representantes de los gremios comerciales. Las autoridades recorrieron distintos puntos del emporio para revisar las medidas aplicadas en el sector.

¿Qué medidas adoptarán contra la extorsión?

El titular del Interior señaló que la presencia policial será utilizada para reforzar las acciones contra la extorsión y el sicariato que afectan a la actividad comercial. Como parte de las nuevas medidas, también se impulsará la fiscalización y el registro de motos eléctricas que circulan por la zona.

La propuesta contempla identificar estos vehículos y ordenar su circulación dentro del sector comercial. Las autoridades consideran que este registro permitirá fortalecer las labores de prevención y control frente a posibles hechos delictivos.

El sector también coordinó con los dirigentes de los comerciantes para mantener despejados los espacios que hayan sido recuperados. El objetivo es evitar que las vías vuelvan a ser ocupadas por comercio informal u otras actividades que afecten el funcionamiento del emporio.

El titular del Mininter afirmó que el despliegue policial en Gamarra continuará de manera permanente. Los efectivos realizarán patrullajes preventivos durante el día y la noche como parte de las acciones destinadas a mantener la presencia de la autoridad en el sector.