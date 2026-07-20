La consagración de España en el Mundial 2026 dejó una coincidencia que llamó la atención de los aficionados. Shakira estuvo presente en las dos finales que terminaron con la selección española como campeona del mundo, en Sudáfrica 2010 y en la reciente edición disputada ante Argentina.

La cantante colombiana formó parte de cuatro ediciones de la Copa del Mundo a través de sus presentaciones musicales. Sin embargo, dos de esas participaciones quedaron relacionadas con los únicos títulos mundiales conquistados por la Roja.

Sudáfrica 2010: la primera coincidencia

En el Mundial de Sudáfrica 2010, Shakira interpretó “Waka Waka (This Time for Africa)”, canción oficial del torneo que acompañó la competencia y se convirtió en uno de los temas más recordados de esa edición. La artista participó en las ceremonias de apertura y clausura, incluida la previa de la final entre España y Países Bajos.

Aquella definición terminó con victoria española por 1-0 gracias al gol de Andrés Iniesta durante el tiempo suplementario. El triunfo significó la primera Copa del Mundo para la selección dirigida en ese entonces por Vicente del Bosque.

Historia se repitió en el Mundial 2026

Dieciséis años después, Shakira volvió a estar vinculada a una final mundialista que tuvo a España como protagonista. La colombiana fue la encargada de cerrar el espectáculo del medio tiempo con “Dai Dai”, tema oficial del torneo.

En el MetLife Stadium de Nueva Jersey, España derrotó 1-0 a Argentina con un gol de Ferran Torres en el segundo tiempo suplementario. La Roja consiguió así su segunda estrella mundial y repitió una coincidencia que los aficionados comenzaron a relacionar con la presencia de la cantante.

Tras la nueva consagración española, varios usuarios en redes sociales recordaron que Shakira estuvo presente en las dos finales ganadas por el equipo europeo. La coincidencia llevó a que algunos aficionados la calificaran como un posible “amuleto” de la selección española.

La artista ha participado en cuatro Mundiales y estuvo vinculada a tres finales del torneo. En dos de esas definiciones, España terminó levantando el trofeo, una relación que volvió a generar comentarios luego del título obtenido en 2026.