BTS y Los Muppets fueron los encargados de abrir el espectáculo del medio tiempo durante la clausura del Mundial 2026. La agrupación surcoreana interpretó uno de sus temas más conocidos, mientras que los populares personajes iniciaron la ceremonia con un número musical que incluyó un homenaje a Noruega.

Los primeros en aparecer sobre el escenario fueron Los Muppets, quienes interpretaron ‘Seven Nation Army’, de The White Stripes. Durante su presentación realizaron una representación inspirada en el tradicional remo vikingo como parte de un homenaje dedicado a Noruega.

El número también hizo referencia al delantero Erling Haaland, considerado una de las principales figuras del fútbol noruego. La puesta en escena fue acompañada por arengas del público sorprendido por la aparición de los populares personajes infantiles.

⚽️ | MUNDIAL 2026: Los Muppets junto a Dudamel haciendo el "viking row" y una presentación de BTS para el show de medio tiempo de la final del Mundial. pic.twitter.com/w5o31UkkTB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 19, 2026





BTS interpretó ‘Dynamite’

Tras la presentación de Los Muppets, BTS tomó el escenario para interpretar ‘Dynamite’, uno de los mayores éxitos de su carrera. Los integrantes aparecieron con vestuarios en tonos rojos y negros y desarrollaron una coreografía sincronizada acompañada por efectos visuales y un despliegue de luces.

La actuación fue seguida por miles de asistentes, quienes acompañaron la interpretación con aplausos y cánticos. El grupo cerró su participación como parte del espectáculo preparado para el intermedio de la final del Mundial 2026.

Luego de la participación de BTS, la ceremonia continuó con el ingreso de Shakira y Burna Boy, quienes interpretaron ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial 2026. Con esta presentación concluyó el espectáculo de medio tiempo antes del reinicio de la final.