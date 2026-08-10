Tras dos jornadas de evaluación, la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) culminó su proceso de admisión para sus 39 carreras profesionales, con más de cinco mil postulantes evaluados. En el segundo día participaron los postulantes de las áreas II, III y V.

El director de Admisión, Dr. Efraín Lindo Gutarra, destacó el despliegue de la Policía Nacional y las medidas aplicadas para garantizar la transparencia del examen. Además, ante la reciente actividad sísmica en el valle del Mantaro, se activó un protocolo de seguridad en caso de darse un movimiento telúrico de mayor magnitud

Vacantes

En esta segunda jornada se ofertaron plazas para diversas carreras. Arquitectura (21), Ingeniería Civil (24), Ingeniería de Minas (20), Ingeniería de Sistemas (20), Ingeniería Eléctrica y Electrónica (22), Ingeniería Mecánica (25), Ingeniería Metalúrgica y de Materiales (28), Ingeniería Química (27) e Ingeniería Química Ambiental (23). Asimismo, Administración de Empresas (23), Contabilidad (22), Economía (23), Agronomía (30), Ciencias Forestales y del Ambiente (28), Ingeniería e Industrias Alimentarias (25), Zootecnia (20) e Ingeniería Ambiental (23).

Tardanzas

Desde antes de las 8:00 horas padres e hijos llegaban y hacían colas pacientemente para prevenir y cumplir con los requisitos. Sin embargo, algunos postulantes llegaron después del horario establecido para el ingreso. En el segundo día, un estudiante procedente de Tarma llegó a las 8:02 de la mañana y no pudo ingresar al recinto debido al cierre del horario de acceso.

Una situación similar se registró durante la primera jornada, cuando cuatro postulantes llegaron después de la hora límite, aproximadamente a las 8:20, 8:35 y 8:40 de la mañana.

Entre quienes llegaron tarde se encontraban estudiantes procedentes de otras ciudades, como Tarma y Satipo. Luego de las tres horas, padres de familia seguían esperando a sus hijos a los que abrazaban emocionados conforme iban saliendo.

En estas dos jornadas de evaluación se logró la cobertura total de las vacantes debido al nuevo sistema de calificación, en el que eliminaron el puntaje mínimo y la puntuación se evalúa sobre un rango de 0 a 1,500 puntos.

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