El músico, productor y ganador de premios Grammy y Latin Grammy, Tony Succar, presentó “Lo Bueno Viene Ya”, un nuevo sencillo inspirado en la historia de vida de la empresaria, productora y filántropa peruana Lim Bances, radicada en Nueva York.

El tema forma parte de “ASUCCAR”, la más reciente producción discográfica del artista, un álbum que reúne canciones basadas en historias reales y mensajes de superación dirigidos a la comunidad latina.

Una canción inspirada en una historia de perseverancia

Según la producción del proyecto, “Lo Bueno Viene Ya” toma como referencia la trayectoria personal y profesional de Lim Bances, quien ha desarrollado su carrera empresarial en Estados Unidos y participa en iniciativas vinculadas al emprendimiento y la filantropía.

La canción transmite un mensaje de esperanza y resiliencia, destacando la importancia de la perseverancia frente a los desafíos personales y profesionales.

Lim Bances también participó en la producción del videoclip

Además de inspirar la composición, Lim Bances intervino como productora del videoclip oficial del sencillo, aportando su experiencia al desarrollo del proyecto audiovisual.

De acuerdo con la producción, el video busca reforzar el mensaje de motivación de la canción e incentivar a las personas a perseguir sus objetivos pese a las dificultades.

“ASUCCAR”, el nuevo álbum de Tony Succar

“Lo Bueno Viene Ya” integra el álbum “ASUCCAR”, una producción en la que Tony Succar reúne diferentes historias reales convertidas en composiciones musicales.

El lanzamiento del sencillo forma parte de una campaña internacional de promoción que también busca destacar la historia de Lim Bances como empresaria peruana en Estados Unidos.

El videoclip oficial ya se encuentra disponible en la plataforma de YouTube.